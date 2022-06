Emergenza rifiuti, è dramma in quasi tutta Italia | I casi di Roma e della Sicilia (Di giovedì 23 giugno 2022) L’Emergenza rifiuti dilaga in tutta Italia, da Catania alla Capitale, e a Milazzo bloccano persino il mercato settimanale a causa della situazione igienico-sanitaria Torna a tormentare tutta Italia l’Emergenza riguardante lo smaltimento dei rifiuti. Ad essere maggiormente colpite sembrano essere Roma e Catania, anche se non mancano i problemi in tutta la penisola. La drammatica situazione nelle città Siciliane, in particolare, considerando che l’Emergenza riguarda anche Milazzo, Palermo, Ragusa e tantissime altre, ha spinto i consiglieri PD e M5S di Catania ha presentare la richiesta di commissariamento della regione ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 giugno 2022) L’dilaga in, da Catania alla Capitale, e a Milazzo bloccano persino il mercato settimanale a causasituazione igienico-sanitaria Torna a tormentarel’riguardante lo smaltimento dei. Ad essere maggiormente colpite sembrano esseree Catania, anche se non mancano i problemi inla penisola. Latica situazione nelle cittàne, in particolare, considerando che l’riguarda anche Milazzo, Palermo, Ragusa e tantissime altre, ha spinto i consiglieri PD e M5S di Catania ha presentare la richiesta di commissariamentoregione ...

