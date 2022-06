Ema Stokholma | Non è vero che i panni sporchi vanno lavati solo in famiglia

Leggi su it.mashable

(Di giovedì 23 giugno 2022) La conduttrice è stata la giurata del Figari International Short Film Fest in Sardegna, dove l’abbiamo incontrata per parlare dei suoi progetti, della sua passione per la pittura e di cosa la rende felice. Ma abbiamo anche discusso dell'importanza di denunciare la violenza, come ha fatto con quella subita dalla madre nel suo libro verità 'Per il mio bene', e di non vergognarci di traumi che accadono a centinaia di persone e non soltanto a noi