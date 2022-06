Eintracht Francoforte | a sorpresa Hinteregger si ritira a soli 29 anni

(Di giovedì 23 giugno 2022) Annuncio adi Martin, che a29appende gli scarpini al chiodo. Il difensore austriaco si separa quindi dall’Eintrach, con il contratto in scadenza a giugno 2024, e dopo aver vinto l’Europa League al termine di una splendida cavalcata. Un pensiero già preso in considerazione lo scorso anno, come ha spiegato lo stesso centrale: “Avevo già pensato lo scorso autunno di smettere al termine della stagione. Dal punto di vista sportivo ero in una fase difficile: le mie prestazioni oscillavano. Le vittorie non mi facevano tanto bene, ma ogni sconfitta mi faceva male il doppio. Ho apprezzato tanto la vittoria dell’Europa League, perché sapevo già che sarebbe sarà la mia ultima grande soddisfazione con i fantastici tifosi di questa città, che è diventata la mia seconda ...

