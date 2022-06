Così l’Italia evita (ancora) lo stato di allerta sul gas. Numeri (Di giovedì 23 giugno 2022) La riduzione dei flussi di gas russo verso l’Europa preoccupa di più il governo tedesco di quello italiano. Almeno a giudicare dai passi formali che i due esecutivi hanno compiuto nelle ultime ore. Da una parte Berlino, che ieri ha attivato lo stato di allerta, dall’altra Roma, che martedì ha deciso di mantenere il primo dei tre livelli del piano di emergenza, quello di preallarme. Le differenze tra i due livelli sono sottili dal punto di vista sostanziale, ma diventano un termometro per misurare lo stato di fatto della situazione e rivelano quanto vicini siamo alle misure più estreme che si attivano con il terzo livello, come il razionamento del gas e l’utilizzo delle riserve strategiche. Al momento il comitato di emergenza e monitoraggio istituito presso il ministero della transizione ecologica presieduto da Roberto Cingolani ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) La riduzione dei flussi di gas russo verso l’Europa preoccupa di più il governo tedesco di quello italiano. Almeno a giudicare dai passi formali che i due esecutivi hanno compiuto nelle ultime ore. Da una parte Berlino, che ieri ha attivato lodi, dall’altra Roma, che martedì ha deciso di mantenere il primo dei tre livelli del piano di emergenza, quello di preallarme. Le differenze tra i due livelli sono sottili dal punto di vista sostanziale, ma diventano un termometro per misurare lodi fatto della situazione e rivelano quanto vicini siamo alle misure più estreme che si attivano con il terzo livello, come il razionamento del gas e l’utilizzo delle riserve strategiche. Al momento il comitato di emergenza e monitoraggio istituito presso il ministero della transizione ecologica presieduto da Roberto Cingolani ...

