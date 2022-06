Concorso straordinario bis: meno candidati rispetto ai posti, docenti già matematicamente vincitori. Ecco per quali classi di concorso (Di giovedì 23 giugno 2022) concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: il Ministero ha pubblicato il numero di domande presentate per classe di concorso/regione, sulla base delle quali ha stabilito le aggregazioni territoriali per la prova orale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: il Ministero ha pubblicato il numero di domande presentate per classe di/regione, sulla base delleha stabilito le aggregazioni territoriali per la prova orale. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso straordinario bis: meno candidati rispetto ai posti, docenti già matematicamente vincitori. Ecco per quali… - ProDocente : Concorso straordinario bis: 36.836 candidati per 14.420 posti. Orale fuori regione per 964 candidati - ProDocente : Concorso straordinario bis: posti e candidati delle classi di concorso da A01 a A20 - Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Concorso straordinario bis: 35.872 domande. Quando arriverà la mail di convocazione, come si formerà la graduatoria: p… - orizzontescuola : Concorso straordinario bis: 35.872 domande. Quando arriverà la mail di convocazione, come si formerà la graduatoria… -