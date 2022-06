Checco Zalone sale a sorpresa sul palco durante il concerto di Vasco Rossi a Bari: il pubblico in visibilio (Di giovedì 23 giugno 2022) Un attimo ‘pensa ad Angela’, quello dopo è al concerto di Vasco. Checco Zalone è spuntato a sorpresa sul palco della tappa pugliese del tour estivo del rocker di Zocca. Al comico è bastato far capolino per scatenare un tripudio di applausi e un coro da parte dei 50mila dello stadio San Nicola, inneggiante in suo onore. Sotto il palco anche Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, impegnati sul set della fiction Rai Lolita Lobosco 2. Archiviato il concerto di Bari, il tour di Vasco si sposta ora allo Stadio del Cornero di Ancona, dove per domenica 26 giugno sono previsti 40mila spettatori, per tre ore di nuovi brani e successi storici. “Finalmente siamo di nuovo insieme, finalmente la fine del mondo, finalmente ricominciano i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Un attimo ‘pensa ad Angela’, quello dopo è aldiè spuntato asuldella tappa pugliese del tour estivo del rocker di Zocca. Al comico è bastato far capolino per scatenare un tripudio di applausi e un coro da parte dei 50mila dello stadio San Nicola, inneggiante in suo onore. Sotto ilanche Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, impegnati sul set della fiction Rai Lolita Lobosco 2. Archiviato ildi, il tour disi sposta ora allo Stadio del Cornero di Ancona, dove per domenica 26 giugno sono previsti 40mila spettatori, per tre ore di nuovi brani e successi storici. “Finalmente siamo di nuovo insieme, finalmente la fine del mondo, finalmente ricominciano i ...

