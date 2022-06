Calendario Serie A 2022-23: il sorteggio venerdì 24 giugno, a che ora e dove vederlo in tv (Di giovedì 23 giugno 2022) Tutto (quasi) pronto per il sorteggio del Calendario del prossimo campionato di Serie A. Le partite, in realtà, sono finite da poco, eppure i tifosi non aspettano altro e domani, venerdì 24 giugno, alle 12, ci sarà questo evento imperdibile per un campionato che sarà ‘unico’ nel suo genere. Il motivo? Per la prima volta, per lasciare spazio ai Mondiali, ci sarà una pausa di ben 52 giorni. Quando ricomincerà il campionato di calcio di Serie A? La prima partita del prossimo campionato di calcio ci sarà sabato 13 agosto, quindi a poche settimane dallo stop ( i primi quattro turni verranno disputati a mercato aperto, che chiuderà l’11 settembre) Questo perché, per via dei Mondiali che si terranno in Qatar, il mondo del calcio italiano dovrà fermarsi per ben 52 giorni, dal 13 novembre al 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) Tutto (quasi) pronto per ildeldel prossimo campionato diA. Le partite, in realtà, sono finite da poco, eppure i tifosi non aspettano altro e domani,24, alle 12, ci sarà questo evento imperdibile per un campionato che sarà ‘unico’ nel suo genere. Il motivo? Per la prima volta, per lasciare spazio ai Mondiali, ci sarà una pausa di ben 52 giorni. Quando ricomincerà il campionato di calcio diA? La prima partita del prossimo campionato di calcio ci sarà sabato 13 agosto, quindi a poche settimane dallo stop ( i primi quattro turni verranno disputati a mercato aperto, che chiuderà l’11 settembre) Questo perché, per via dei Mondiali che si terranno in Qatar, il mondo del calcio italiano dovrà fermarsi per ben 52 giorni, dal 13 novembre al 4 ...

