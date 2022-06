Calenda su Di Maio: “No dialogo con chi cambia idea per convenienza” (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – Calenda su Di Maio è stato molto chiaro: “No a un dialogo con lui, perché è esattamente la stessa cosa che abbiamo visto nel corso di tutta questa legislatura, cioè persone che prendono posizioni a seconda di quello che gli conviene, non mostrando alcuna coerenza né, aggiungo, rispetto verso i propri elettori. E L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio e gli Stati Generali del M5S Draghi al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Conte e il Quirinale: “Non poniamo veti su Draghi” Di Maio parla di risultato storico per la vittoria dei sì Letta sul Governo: “Alcuni annusano le elezioni con troppo anticipo” Draghi è a favore di un tetto al prezzo del gas Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA –su Diè stato molto chiaro: “No a uncon lui, perché è esattamente la stessa cosa che abbiamo visto nel corso di tutta questa legislatura, cioè persone che prendono posizioni a seconda di quello che gli conviene, non mostrando alcuna coerenza né, aggiungo, rispetto verso i propri elettori. E L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Die gli Stati Generali del M5S Draghi al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Conte e il Quirinale: “Non poniamo veti su Draghi” Diparla di risultato storico per la vittoria dei sì Letta sul Governo: “Alcuni annusano le elezioni con troppo anticipo” Draghi è a favore di un tetto al prezzo del gas

