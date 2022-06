Calciomercato.com – Lazio, il ds dell’Estoril a CM: ‘Marcos Antonio? Numero 8 alla Iniesta, potrebbe giocare nel Barcellona’ | Primapagina (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 18:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Se Marcos Antonio oggi è alla Lazio, indirettamente un po’ di merito è anche di Pedro Alves. Direttore Sportivo dell’Estoril Praia dal 2018, è stato lui a scovarlo in Brasile per portarlo a giocare in Europa. Proprio nella squadra portoghese il nuovo centrocampista biancoceleste si è messo in mostra prima di passare allo Shakhtar e arrivare quindi alla corte di Sarri. In esclusiva per Calciomercato.com il ds ha spiegato quale gran lavoro di scouting ha portato il club andaluso a far emergere diversi talenti negli ultimi anni: Da parecchi anni lavoro molto con lo scouting in Sud America. Quando sono arrivato qui all’Estoril il club era in seconda ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 18:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Se Marcosoggi è, indirettamente un po’ di merito è anche di Pedro Alves. Direttore SportivoPraia dal 2018, è stato lui a scovarlo in Brasile per portarlo ain Europa. Proprio nella squadra portoghese il nuovo centrocampista biancoceleste si è messo in mostra prima di passare allo Shakhtar e arrivare quindicorte di Sarri. In esclusiva per.com il ds ha spiegato quale gran lavoro di scouting ha portato il club andaluso a far emergere diversi talenti negli ultimi anni: Da parecchi anni lavoro molto con lo scouting in Sud America. Quando sono arrivato qui all’Estoril il club era in seconda ...

