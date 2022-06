Brad Pitt confessa che potrebbe abbandonare il cinema | “Penso di essere arrivato all’ultimo tratto”

(Di giovedì 23 giugno 2022)mettere la parola fine alla sua gloriosa carriera. La star di Hollywood lo hato sulle pagine di GQ, raccontando di come stia riflettendo con attenzione sul proprio futuro e sul percorso che vuole tracciare: “di, il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?”. Questi gli interrogativi del divo, che dopo aver collezionato numerosi premi e riconoscimenti, porterà sugli schermi il 15 luglio il nuovo film che lo vede protagonista, “Bullet Train”, e a dicembre “Babylon”, al fianco di Margot Robbie. Ultimi progetti prima dello stop? Quel che è certo è che, anche se smettesse di recitare,resta per ora molto ...

si confessa in una intervista intima e profonda con GQ, parlando di Angelina Jolie e della sua solitudine ...La fama non basta a liberarsi da solitudine e depressione. Nessuno scudo per il malessere diche a 58 anni si confessa rivelando di aver sofferto tutta la vita e spiega come sia riuscito a liberarsi dalla dipendenza da alcol e sigarette . Tutto è stato possibile dopo il divorzio da ...Lo scorso anno dopo aver ottenuto la custodia congiunta, la sentenza fu revocata a causa della rimozione del giudice che presiedeva il caso. Jolie ha quindi riottenuto la custodia totale mentre Pitt ...In un'intervista l'attore racconta la sua vita tormentata e il punto di rottura dopo il divorzio da Angelina Jolie ...