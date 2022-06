Belen Rodriguez fuori da Tú sí que vales? L’indiscrezione sul futuro

(Di giovedì 23 giugno 2022)suldiNella rubrica A Lume di Candela su Dagospia, curata dal giornalista Giuseppe Candela, si parla deldi. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino la showgirl argentina sarebbe vicinissima a Discovery, azienda che avrebbe in serbo per lei un nuovo progetto lavorativo per la prossima stagione. L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino il bacio non lascia dubbi: ufficialmente di nuovo una coppia - #Belen… - LiberoMagazine_ : Il circuito #Discovery avrebbe messo gli occhi su #BelenRodriguez per un nuovo programma ancora top secret - zazoomblog : Belen Rodriguez da Mediaset a Discovery: nuova conduzione? I rumors - #Belen #Rodriguez #Mediaset - 361_magazine : Belen Rodriguez nuova collaborazione da Mediaset a Discovery? L'indiscrezione lanciata da Dagospia - zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme: spunta la foto del bacio - #Belen #Rodriguez #Stefano… -

Per il momento è qualcosa di più di una voce, ma non si tratta ancora di una certezza: Belén Rodríguez potrebbe passare a Discovery . La sorprendente notizia è stata riportata da Dagospia , che parla ...... mettendo da parte la sua passione per il ballo per concentrarsi su nuovi orizzonti lavorativi, Rai ha scommesso sul marito die la scommessa è stata decisamente vincente. Ora, per De ...Romantiche fantasie floreali dai colori pastello o in nuance più accese decorano i bikini due pezzi e costumi interi più cool dell'estate 2022. Ecco i modelli da avere ...A distanza di sei mesi dalla fine della storia con la showgirl argentina, l'ex hairstylist si confessa a cuore aperto. Sul suo essere padre, sul rapporto con la madre di sua figlia, e sul suo presente ...