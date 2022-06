Atletica: Assoluti al via domani a Rieti con la 10 km di marcia (Di giovedì 23 giugno 2022) Rieti, 23 giu. - (Adnkronos) - È tempo di Campionati Italiani Assoluti a Rieti. La prima giornata della rassegna tricolore sarà dedicata alla marcia, nel percorso disegnato tra piazza Mazzini e piazza Marconi, lungo le mura medievali del centro cittadino. Nel pomeriggio di venerdì il tacco-e-punta darà il via all'evento con i primi due titoli italiani in palio, nel totale di 42 che saranno assegnati nell'intero weekend dello stadio Guidobaldi. Alle 17.45 lo start della gara femminile di 10 km, valida anche come Trofeo Anna Rita Sidoti, in ricordo dell'indimenticabile marciatrice azzurra. Tra le partecipanti, non mancheranno la milanese Valentina Trapletti (Esercito), quest'anno già campionessa italiana della 20 km ad Alberobello il 1° maggio e in top ten ai Mondiali a squadre di Muscat (nona), e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022), 23 giu. - (Adnkronos) - È tempo di Campionati Italiani. La prima giornata della rassegna tricolore sarà dedicata alla, nel percorso disegnato tra piazza Mazzini e piazza Marconi, lungo le mura medievali del centro cittadino. Nel pomeriggio di venerdì il tacco-e-punta darà il via all'evento con i primi due titoli italiani in palio, nel totale di 42 che saranno assegnati nell'intero weekend dello stadio Guidobaldi. Alle 17.45 lo start della gara femminile di 10 km, valida anche come Trofeo Anna Rita Sidoti, in ricordo dell'indimenticabiletrice azzurra. Tra le partecipanti, non mancheranno la milanese Valentina Trapletti (Esercito), quest'anno già campionessa italiana della 20 km ad Alberobello il 1° maggio e in top ten ai Mondiali a squadre di Muscat (nona), e la ...

