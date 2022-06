Atalanta | calendario amichevoli estive 2022 | il programma e gli orari di tutte le partite

(Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo la delusione per il mancato accesso all’Europa, l’di Gian Piero Gasperini è pronta a ripartire. La stagione partirà la prima settimana di luglio quando i nerazzurri si ritroveranno al Centro Bortolotti di Zingonia per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Poi il ritiro di Clusone da lunedì 11 a domenica 17 luglio. Dal 18 luglio l’riprenderà la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia. Gasperini aspetta i primi colpi di mercato in un’estate segnata da un test di lusso contro il Newcastle. 10 luglio:-Rapp. Valseriana 13 luglio:-Rapp. Valli Bergamasche 16 luglio:- avversario da definire 29 luglio: Newcastle-6 agosto: Valencia-SportFace.

