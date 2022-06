Alloggi via Nuzzolo, in giunta ok al Documento di indirizzo alla progettazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta comunale questa mattina ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) dell’intervento di riqualificazione degli Alloggi ERP di via Cosimo Nuzzolo che, com’è noto, è stato ammesso al finanziamento di 10.000.000,00 nell’ambito del “Programma Sicuro, Verde, Sociale – Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”- Fondo Complementare al PNRR. “Tale atto – hanno dichiarato il sindaco Clemente Mastella, l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello – rappresenta il Documento di indirizzo necessario all’avvio dell’attività di progettazione preliminare dei lavori riguardanti la messa in sicurezza sismica, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLacomunale questa mattina ha approvato ildi(D.I.P.) dell’intervento di riqualificazione degliERP di via Cosimoche, com’è noto, è stato ammesso al finanziamento di 10.000.000,00 nell’ambito del “Programma Sicuro, Verde, Sociale – Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”- Fondo Complementare al PNRR. “Tale atto – hanno dichiarato il sindaco Clemente Mastella, l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello – rappresenta ildinecessario all’avvio dell’attività dipreliminare dei lavori riguardanti la messa in sicurezza sismica, ...

TV7Benevento : Approvato il Documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento di riqualificazione degli alloggi ERP di via… - MgCangelli : Airbnb lancia il Fondo Wow: 10 milioni di dollari per alloggi “incredibili” - CRAZYBABYLOVE27 : @SeanFonnery @BeppeSala @pdnetwork Il problema non é solo in via Bolla, ormai tt le palazzine popolari sono in pred… - ilvaglio1 : Airola, va deserto il bando per gli alloggi di via Fossa Rena #viafossarenaairola #acer #suniabenevento #benevento - TrgMedia : Tumori: altri 20 alloggi al Residence Chianelli di Perugia -