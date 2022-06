Agnelli pronto ad approfittarne: Juventus, affare col Napoli a centrocampo (Di giovedì 23 giugno 2022) Juventus e Napoli potrebbero fare affari ancora una volta. I bianconeri hanno messo nel mirino un top player di Luciano Spalletti. La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha una lunga lista dei desideri sulla quale sono ascritti i nomi di numerosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 giugno 2022)potrebbero fare affari ancora una volta. I bianconeri hanno messo nel mirino un top player di Luciano Spalletti. Ladi Andreaè al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha una lunga lista dei desideri sulla quale sono ascritti i nomi di numerosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

emilianofaziosi : @boccia921 @Frankplusvalenz Dai ma è il discorso ad essere stupido. Allegri va da Agnelli che dice: oh, si fanno al… - Scassillo : @nonelarena @agnelli_paolo @CremaschiG @davidefaraone @Silviosch ABITO A TORINO HO 52 ANNI E SONO PRONTO A VENIRE A… - ZonaBianconeri : RT @TheMattDP10: ??JUVENTUS | Pronto un clamoroso scambio in Serie A - TheMattDP10 : ??JUVENTUS | Pronto un clamoroso scambio in Serie A - chriderri97 : Allegri il burattinaio tenebroso che muove le fila della stampa per cercare di far innervosire la FAMIGLIA AGNELLI… -