Afghanistan colpito dal terremoto: i talebani chiedono aiuto (Di giovedì 23 giugno 2022) La parte orientale dell’Afghanistan è stata colpita da una scossa di magnitudo 6,1. Si possono già contare 1500 feriti e altrettanti morti. I soccorsi sono rallentati dal maltempo e la situazione è veramente sconvolgente. L’Afghanistan chiede aiuto La scossa di terremoto è stata avvertita perfino in India e Pakistan, non è ancora accertato un numero di persone rimaste sotto le macerie. Da questi luoghi le informazioni purtroppo arrivano a rilento. Abdul Qahar Balkhi fa sapere che: “Il governo purtroppo è colpito da sanzioni internazionali e non è finanziariamente in grado di assistere la popolazione come sarebbe necessario.” I talebani chiedono aiuto al mondo: “L’Afghanistan non ha i mezzi per assistere le persone in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) La parte orientale dell’è stata colpita da una scossa di magnitudo 6,1. Si possono già contare 1500 feriti e altrettanti morti. I soccorsi sono rallentati dal maltempo e la situazione è veramente sconvolgente. L’chiedeLa scossa diè stata avvertita perfino in India e Pakistan, non è ancora accertato un numero di persone rimaste sotto le macerie. Da questi luoghi le informazioni purtroppo arrivano a rilento. Abdul Qahar Balkhi fa sapere che: “Il governo purtroppo èda sanzioni internazionali e non è finanziariamente in grado di assistere la popolazione come sarebbe necessario.” Ial mondo: “L’non ha i mezzi per assistere le persone in ...

