“Uno choc per me”. Delia Duran non ci crede ancora: “Il loro addio mi ha lasciato senza parole” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Delia Duran sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. L’ex gieffina, che con il nuotatore e la principessina ha condiviso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha affermato che la loro separazione è stato uno shock difficile da superare. La compagna di Alex Belli, così come tutti gli italiani, credeva molto nella loro storia d’amore e l’addio ha lasciato tutti senza parole. Delia Duran sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè Delia Duran su Manuel e Lulù in un’intervista al settimanale Nuovo TV. La showgirl sudamericana torna a parlare di una delle relazioni amorose che hanno conquistato l’intero pubblico italiano: “La ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. L’ex gieffina, che con il nuotatore e la principessina ha condiviso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha affermato che laseparazione è stato uno shock difficile da superare. La compagna di Alex Belli, così come tutti gli italiani,va molto nellastoria d’amore e l’hatuttisulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassièsu Manuel e Lulù in un’intervista al settimanale Nuovo TV. La showgirl sudamericana torna a parlare di una delle relazioni amorose che hanno conquistato l’intero pubblico italiano: “La ...

