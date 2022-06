Si fingono acquirenti e rubano topazi da 1mln | ricercati

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La compravendita di pietre preziose con due persone conosciute su Instagram si è trasformata in un furto milionario per un commerciante 47enne di origini americane. I tre si sono dati appuntamento la ...

Sul tavolo della hall due topazi, del valore di un milione di euro, spariti quando il commerciante si è allontanato per prendere una terza pietra da mostrare ai potenziali, fuggiti con la refurtiva. Prima un topazio messo in bella vista sul tavolo, poi un secondo. Alla richiesta dei due acquirenti di poterne visionare un terzo, il 47enne di origini statunitensi non ha esitato ad alzarsi e ad ...