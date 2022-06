Scissione, Di Maio lascia i 5 stelle: “Uno non vale l’altro” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Luigi Di Maio lascia il M5s e dà vita alla Scissione nel movimento fondato da Beppe Grillo creando un nuovo gruppo parlamentare di stampo ‘governista’. “Lascio il Movimento 5 stelle. Da oggi inizia un nuovo percorso. Quella di oggi è una scelta sofferta, che mai avrei immaginato di dover fare. Oggi io e tanti altri colleghi lasciamo il Movimento 5 stelle, lasciamo quella che da domani non sarà più la prima forza politica in Parlamento”, ha detto il ministro degli Esteri. No partito personale “Ringrazio il Movimento, che in questi anni mi ha dato tanto, ma anch’io credo di aver dato il massimo”, ha aggiunto il titolare della Farnesina mettendo in chiaro: “Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale. Ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Luigi Diil M5s e dà vita allanel movimento fondato da Beppe Grillo creando un nuovo gruppo parlamentare di stampo ‘governista’. “Lascio il Movimento 5. Da oggi inizia un nuovo percorso. Quella di oggi è una scelta sofferta, che mai avrei immaginato di dover fare. Oggi io e tanti altri colleghimo il Movimento 5mo quella che da domani non sarà più la prima forza politica in Parlamento”, ha detto il ministro degli Esteri. No partito personale “Ringrazio il Movimento, che in questi anni mi ha dato tanto, ma anch’io credo di aver dato il massimo”, ha aggiunto il titolare della Farnesina mettendo in chiaro: “Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale. Ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori ...

