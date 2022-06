Mondiali 2002 | Cafu | “La sera prima giocammo a golf nei corridoi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 giugno 2022), ex calciatore della Nazionale Brasiliana, ha svelato un aneddoto riguardante ladella finale deidel: “Stavamo parlando e divertendoci e giocando pure aneidell’hotel. Ero il capitano della squadra e sentivo che era il momento di sfogarmi. Poi dissi a Felipão: lascia che i ragazzi si divertano, perché domani faremo una grande partita. Si sedette con noi a parlare per ore, poi andò nella sua stanza. Il giorno dopo siamo scesi in campo e abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Non c’è sensazione più grande nel calcio che alzare quel trofeo. Ho ancora i brividi a parlarne”. SportFace.