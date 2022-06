Marostica Summer Festival 2022 con Venditti De Gregori | Achille Lauro | LP

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 22 giugno 2022)torna con l’edizionericca di grandi nomi tra cuie De, LP Star della canzone italiana, icone pop, artisti internazionali, ma anche musical, dance e un po’ di humor. Ritorna a brillare l’ottava edizione di, ildi musica e spettacolo organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città nella celebre Piazza degli Scacchi. Dall’8 al 21 luglio in scena uno deipiù attesi del panorama italiano con Angelo Pintus (8 luglio),Idol Superstar – Electric Orchestra (9 luglio), il musical Mamma Mia! (12 luglio), Ben Harper & The ...