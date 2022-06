Malore choc a Portonovo: Rosanna Vaudetti sviene in acqua sotto gli occhi dei bagnanti (Di mercoledì 22 giugno 2022) ANCONA - choc questa mattina a Portonovo per Rosanna Vaudetti la popolarissima annunciatrice e conduttrice televisiva svenuta a causa del gran caldo in acqua sotto gli occhi dei bagnanti. Sono state ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 giugno 2022) ANCONA -questa mattina aperla popolarissima annunciatrice e conduttrice televisiva svenuta a causa del gran caldo inglidei. Sono state ...

Pubblicità

cronacacampania : Muore per un malore a 56 anni quattro giorni dopo la compagna: la Maremma sotto choc per Fabio e Margherita… - dvbntd61 : Il Tirreno: Muore per un malore a 56 anni quattro giorni dopo la compagna: la Maremma sotto choc per Fabio e Marghe… - NonnaMaria15 : RT @11Giuliano: N' Altra: Brussa di Caorle,si accascia in spiaggia: Graziella muore davanti ai bagnanti sotto choc. I sanitari hanno provat… - YouTvrs : Accusa un malore mentre è in mare e sviene: bagnanti sotto choc - - iltirreno : Aveva deciso di tenere aperto il profilo Facebook di coppia, motivando la scelta con queste parole: «Questo profilo… -