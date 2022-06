La spinta diplomatica di bin Salman arriva in Turchia (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Gli strumenti economici, la cooperazione nel settore della sicurezza e, soprattutto, la diplomazia pubblica potrebbero essere fattori chiave per consolidare le relazioni turco-saudite, e spero che gli accordi programmati aprano la strada a una relazione istituzionale di lungo periodo”, commenta Simen Cengiz, della Middle East Technical University di Ankara, all’indomani della tappa turca, dopo Giordania ed Egitto, dell’erede al trono saudita. Cengiz spiega che turchi e sauditi stanno affrontando importanti crisi regionali, oltre ai problemi interni dovuti sia alla situazione post-Covid sia alla guerra russo-ucraina. “Le crisi tridimensionali – aggiunge – hanno reso insignificanti le altre questioni problematiche tra i due Paesi. Siamo in un periodo in cui le considerazioni interne hanno più peso di quelle di politica estera”. Recep Tayyp Erdogan ha il problema di mantenere in piedi il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Gli strumenti economici, la cooperazione nel settore della sicurezza e, soprattutto, la diplomazia pubblica potrebbero essere fattori chiave per consolidare le relazioni turco-saudite, e spero che gli accordi programmati aprano la strada a una relazione istituzionale di lungo periodo”, commenta Simen Cengiz, della Middle East Technical University di Ankara, all’indomani della tappa turca, dopo Giordania ed Egitto, dell’erede al trono saudita. Cengiz spiega che turchi e sauditi stanno affrontando importanti crisi regionali, oltre ai problemi interni dovuti sia alla situazione post-Covid sia alla guerra russo-ucraina. “Le crisi tridimensionali – aggiunge – hanno reso insignificanti le altre questioni problematiche tra i due Paesi. Siamo in un periodo in cui le considerazioni interne hanno più peso di quelle di politica estera”. Recep Tayyp Erdogan ha il problema di mantenere in piedi il ...

