La Curva Nord: 'Interisti, non cadete nel tranello. Non andate ad accogliere Lukaku' (Di mercoledì 22 giugno 2022) "È stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti". Così la Curva Nord sul ritorno di Romelu Lukaku, presto a Milano per diventare ufficialmente di nuovo nerazzurro. Il tifo organizzato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 giugno 2022) "È stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti". Così lasul ritorno di Romelu, presto a Milano per diventare ufficialmente di nuovo nerazzurro. Il tifo organizzato ...

