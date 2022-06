Juventus su Fabian Ruiz: offerta cash più un calciatore (Di mercoledì 22 giugno 2022) Rimane incerto il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nell’anno prossimo e in questo momento la distanza per il rinnovo sembra piuttosto netta. D’altronde, non sembra che il Napoli abbia intenzione di privarsi di lui a costo 0 e questo, pertanto, obbliga gli azzurri a trovare una soluzione per cederlo in quest’estate. L’edizione odierna di La Stampa parla di un forte interessamento della Juventus nei confronti di Fabian Ruiz, appuntato definitivamente fra gli obiettivi di mercato bianconeri dopo un confronto fra i dirigenti alla Continassa. Foto: Getty Images- Nicolò Rovella Juventus su Fabian Ruiz, offerto Rovella nell’affare La rottura fra le parti è evidente, motivo per cui la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Rimane incerto il futuro di. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nell’anno prossimo e in questo momento la distanza per il rinnovo sembra piuttosto netta. D’altronde, non sembra che il Napoli abbia intenzione di privarsi di lui a costo 0 e questo, pertanto, obbliga gli azzurri a trovare una soluzione per cederlo in quest’estate. L’edizione odierna di La Stampa parla di un forte interessamento dellanei confronti di, appuntato definitivamente fra gli obiettivi di mercato bianconeri dopo un confronto fra i dirigenti alla Continassa. Foto: Getty Images- Nicolò Rovellasu, offerto Rovella nell’affare La rottura fra le parti è evidente, motivo per cui la ...

