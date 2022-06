Indice di liquidità: arriva la decisione del TAR sul ricorso della FIGC (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente da fare per la FIGC, che nelle ultime ore si è vista respingere dal Tar del Lazio, il ricorso presentato sull’Indice di liquidità. Nella nota emessa dal Tar si legge: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)presieduta da Francesco Arzillo respinge la domanda cautelare presentata dalla FIGC per la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello sport del Coni prot. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022“. FIGC Tar respinto ricorso Il Tar ha poi spiegato la decisione e di conseguenza, conferma la decisione del Collegio di Garanzia dello sport ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente da fare per la, che nelle ultime ore si è vista respingere dal Tar del Lazio, ilpresentato sull’di. Nella nota emessa dal Tar si legge: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)presieduta da Francesco Arzillo respinge la domanda cautelare presentata dallaper la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC.del Collegio di Garanzia dello sport del Coni prot. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022“.Tar respintoIl Tar ha poi spiegato lae di conseguenza, conferma ladel Collegio di Garanzia dello sport ...

Pubblicità

MCriscitiello : ESCLUSIVA! Il tar ha respinto il ricorso della FIGC. Altra sconfitta per Gravina. Vittoria @SerieA su indice di liq… - sportface2016 : +++La #SerieA vince il ricorso contro la #Figc: il Collegio di Garanzia dello Sport annulla il provvedimento sull'indice di liquidità+++ - 71snipers : Domani mi sa che compro @repubblica per vedere che si inventa @matteopinci dopo questa ennesima tranvata che ha pr… - giovannicoviel1 : RT @tvdellosport: INDICE DI LIQUIDITA', LOTITO BATTE GRAVINA AL TAR Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Federcalcio c… - grafuio : RT @MCriscitiello: ESCLUSIVA! Il tar ha respinto il ricorso della FIGC. Altra sconfitta per Gravina. Vittoria @SerieA su indice di liquidit… -