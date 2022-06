Inchiesta Osimhen | non c’è stato alcun sequestro di pc e tablet di De Laurentiis

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Aurelio Deindagato dalla procura di Napoli per falso in bilancio nell’ambito dell’(che è nata in Francia) sull’acquisto di. Tra le notizie che sono emerse ce n’è una che non risponde a verità. Non c’èdi computer edel presidente del Napoli. Le forze dell’ordine hanno provveduto a digitalizzare le e-mail che avevano in oggetto l’acquisto di. Pc esono rimasti nella disponibilità di De. L'articolo ilNapolista.

Da lì è scattata l'che ha avuto, nella giornata di ieri, appendice in Italia. Dal Napoli, comunque, fanno sapere che c'è serenità e la convinzione che non ci sia nulla di sbagliato in ...... nell'ambito dell'indagine sul trasferimento di Victoral Napoli. Dopo la procura di Lille, dunque, anche le toghe napoletane aprono un'sul trasferimento del nigeriano, già al ...Le forze dell'ordine hanno provveduto a digitalizzare le e-mail che avevano in oggetto l'acquisto di Osimhen. Pc e tablet sono a disposizione di De Laurentiis ...Aurelio De Laurentiis e famiglia indagati per falso in bilancio, ma il Napoli si difende: «Tutto regolare». La Figc dopo due gradi di giudizio non aveva riscontrato illeciti ...