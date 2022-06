Incendio ex Fatme, i dati dell’Arpac: “Presenza di amianto ma il campionamento è ok” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’Incendio divampato nella notte di sabato 18 giugno presso il complesso industriale “ex Fatme”, i tecnici Arpac come da protocollo si sono recati sull’area interessata, prelevando due campioni di materiale della struttura collassata. Gli esiti degli accertamenti sulla zona confinata hanno evidenziato la Presenza di amianto (tipo crisolito e crocidolite). Fortunatamente, invece, il campionamento effettuato su tutta l’area circostante, per verificare l’eventuale contaminazione da fibre di amianto aerodisperse, ha dato esito negativo (0 fibre per litro). In ottemperanza a quanto disposto dall’Arpac si sta predisponendo una ordinanza sindacale per la corretta rimozione e lo smaltimento del materiale combusto ai sensi delle norme vigenti nel più breve ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’divampato nella notte di sabato 18 giugno presso il complesso industriale “ex”, i tecnici Arpac come da protocollo si sono recati sull’area interessata, prelevando due campioni di materiale della struttura collassata. Gli esiti degli accertamenti sulla zona confinata hanno evidenziato ladi(tipo crisolito e crocidolite). Fortunatamente, invece, ileffettuato su tutta l’area circostante, per verificare l’eventuale contaminazione da fibre diaerodisperse, ha dato esito negativo (0 fibre per litro). In ottemperanza a quanto disposto dall’Arpac si sta predisponendo una ordinanza sindacale per la corretta rimozione e lo smaltimento del materiale combusto ai sensi delle norme vigenti nel più breve ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Incendio ex Fatme, i dati dell'#Arpac: 'Presenza di amianto ma il campionamento è ok' **… - GazzettaSalerno : L’Agenzia Ambientale della Campania è intervenuta intorno alle 20.30 di sabato scorso 18 giugno per valutare gli ef… - GazzettaSalerno : L’Agenzia Ambientale della Campania è intervenuta intorno alle 20.30 di sabato scorso 18 giugno per valutare gli ef… - GazzettaSalerno : Incendio ex Fatme a Pagani, primi rilievi Arpac. - salernotoday : Incendio nel capannone di un'azienda a Pagani: ingenti i danni -