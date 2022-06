Il Leeds non vuole vendere Jack Harrison (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sito inglese: Il Leeds United non vuole vendere Jack Harrison tra gli interessi di Tottenham Hotspur e Newcastle United, secondo L’Atletico. Il rapporto ha rivendicato l’interesse di Tottenham e Newcastle per l’ala, ma il Leeds non vuole venderlo fino a quando non ottengono una cifra enorme. Harrison ha segnato 16 gol e creato 13 grandi occasioni in 71 presenze in Premier League finora nella sua carriera. Il 25enne, che può anche operare come trequartista, la scorsa stagione ha giocato 32 partite da titolare e tre presenze da sostituto in Premier League, segnando otto gol e fornendo un assist. L’inglese ha anche segnato due gol e dato un assist in due partite di Coppa Carabao per i Bianchi la scorsa stagione. Il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sito inglese: IlUnited nontra gli interessi di Tottenham Hotspur e Newcastle United, secondo L’Atletico. Il rapporto ha rivendicato l’interesse di Tottenham e Newcastle per l’ala, ma ilnonvenderlo fino a quando non ottengono una cifra enorme.ha segnato 16 gol e creato 13 grandi occasioni in 71 presenze in Premier League finora nella sua carriera. Il 25enne, che può anche operare come trequartista, la scorsa stagione ha giocato 32 partite da titolare e tre presenze da sostituto in Premier League, segnando otto gol e fornendo un assist. L’inglese ha anche segnato due gol e dato un assist in due partite di Coppa Carabao per i Bianchi la scorsa stagione. Il ...

