Giovanni Allevi pubblica un post da brividi | “Indietreggerò solo per prendere la rincorsa”

(Di mercoledì 22 giugno 2022)hato unparlando della malattia. Le sue parole hanno commosso tutti quanti “perlaè conosciuto per essere un noto musicista e pianista famoso ormai da tantissimi anni. Purtroppo sembra proprio chenon stia attraversando uno dei momenti più fortunati e felici della sua vita. Soltanto qualche giorno fa ha annunciato infatti che ben presto dovrà ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla cura della malattia che ha scoperto proprio da poco. L’annuncio della malattia è arrivato proprio nei giorni scorsi e sembra abbia lasciato tutti completamente senza parole. AdessoAllievi ha parlato ...

matteosalvinimi : Un abbraccio affettuoso a Giovanni Allevi e un grazie per la sua arte e il suo coraggio. Forza! Lo aspettiamo prest… - Agenzia_Ansa : FLASH | Giovanni Allevi: 'Ho scoperto di avere un mieloma'. #ANSA - Sabrina080514 : RT @matteosalvinimi: Un abbraccio affettuoso a Giovanni Allevi e un grazie per la sua arte e il suo coraggio. Forza! Lo aspettiamo presto.… - GazzettadAsti : AstiMusica, Simone Cristicchi al posto di Giovanni Allevi sul palco di piazza Cattedrale - infoitcultura : Il messaggio di Fedez a Giovanni Allevi, che annuncia di avere un mieloma -

