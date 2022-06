Gdf: “Sei miliardi sottratti alla spesa pubblica con frodi e sprechi tra il 2021 e il 2022. Negli appalti irregolarità per 1,4 miliardi” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quasi sei miliardi sottratti a chi ne aveva diritto, stanziati per la spesa pubblica e finiti nelle mani sbagliate. A tanto ammonta l’entità delle frodi, degli sprechi e degli episodi di corruzione scoperti dalla Guardia di finanza tra il 1° gennaio del 2021 e il 31 maggio del 2022, secondo il bilancio operativo diffuso in occasione del 248° anniversario della Fondazione Guardia di finanza. Truffe e sprechi – si legge – che hanno riguardato fondi statali e dell’Unione europea, spesa sanitaria e assistenziale, fondi bancari assistiti da garanzia, appalti e anche il reddito di cittadinanza. Complessivamente sono state denunciate 45.700 persone e inviate 7.600 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quasi seia chi ne aveva diritto, stanziati per lae finiti nelle mani sbagliate. A tanto ammonta l’entità delle, deglie degli episodi di corruzione scoperti dGuardia di finanza tra il 1° gennaio dele il 31 maggio del, secondo il bilancio operativo diffuso in occasione del 248° anniversario della Fondazione Guardia di finanza. Truffe e– si legge – che hanno riguardato fondi statali e dell’Unione europea,sanitaria e assistenziale, fondi bancari assistiti da garanzia,e anche il reddito di cittadinanza. Complessivamente sono state denunciate 45.700 persone e inviate 7.600 ...

