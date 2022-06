Draghi: “Ucraina si deve difendere, ecco perché armi e sanzioni” – Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “C’è una fondamentale differenza tra due punti di vista. Quello mio sostanzialmente è che l’Ucraina si deve difendere. Le sanzioni, l’invio di armi, servono a questo”. E’ un passaggio delle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “C’è una fondamentale differenza tra due punti di vista. Quello mio sostanzialmente è che l’si. Le, l’invio di, servono a questo”. E’ un passaggio delle comunicazioni del presidente del Consiglio Marioalla Camera. L'articolo proviene da Italia Sera.

