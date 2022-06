Conte e 5Stelle, l’ex premier traccia la rotta: “Sostegno al Governo Draghi (per adesso) e non lascio il Movimento” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Conte e 5Stelle: le ultime notizie raccontano di una giornata movimentata caratterizzata da incontri e parole dure all’interno del Movimento, che si sta sbriciolando. Tuttavia, il leader Conte cerca di rimanere al timone ben saldo nonostante la tempesta ed ammutinamenti. Conte e 5Stelle, ultime notizie Al centro della scissione del Movimento Stelle, c’è la rottura tra Giuseppe Conte e Di Maio. Il giorno dopo l’annuncio del Ministro degli Esteri, per il leader del Movimento Conte è stato un giorno di incontri per tenere unito ciò che è possibile. Nella sede di via di Campo Marzio a Roma, il capo pentastellato ha incontrato Paola Taverna, Stefano Patuanelli, Carlo Sibilia, Mariolina Castellone, Nunzia Catalfo e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022): le ultime notizie raccontano di una giornata movimentata caratterizzata da incontri e parole dure all’interno del, che si sta sbriciolando. Tuttavia, il leadercerca di rimanere al timone ben saldo nonostante la tempesta ed ammutinamenti., ultime notizie Al centro della scissione delStelle, c’è la rottura tra Giuseppee Di Maio. Il giorno dopo l’annuncio del Ministro degli Esteri, per il leader delè stato un giorno di incontri per tenere unito ciò che è possibile. Nella sede di via di Campo Marzio a Roma, il capo pentastellato ha incontrato Paola Taverna, Stefano Patuanelli, Carlo Sibilia, Mariolina Castellone, Nunzia Catalfo e ...

