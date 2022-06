Calhanoglu precisa: “Non ho mai criticato alcun allenatore” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Hakan Calhanoglu è al centro di un piccolo scandalo sfociato nelle ultime ore a causa delle sue dichiarazioni in merito a Simone Inzaghi. Il turco aveva affermato che l’Inter ha perso lo scudetto anche per colpa dell’allenatore, che ha tolto lui e Perisic in situazione di vantaggio durante il derby poi terminato 2-1 per il Milan. Calhanoglu critiche Inzaghi Una bufera ha immediatamente invaso i social a causa delle sue parole che però a detta del centrocampista sono state mal riportate e fraintese. Infatti Calha ha successivamente affermato: “Evidentemente alcune mie parole sono state mal interpretate da alcuni organi di stampa: non ho mai criticato nessun allenatore figuriamoci mister Inzaghi che mi ha voluto fortemente all’Inter e ritengo un grande ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Hakanè al centro di un piccolo scandalo sfociato nelle ultime ore a causa delle sue dichiarazioni in merito a Simone Inzaghi. Il turco aveva affermato che l’Inter ha perso lo scudetto anche per colpa dell’, che ha tolto lui e Perisic in situazione di vantaggio durante il derby poi terminato 2-1 per il Milan.critiche Inzaghi Una bufera ha immediatamente invaso i social a causa delle sue parole che però a detta del centrocampista sono state mal riportate e fraintese. Infatti Calha ha successivamente affermato: “Evidentementee mie parole sono state mal interpretate dai organi di stampa: non ho mainessunfiguriamoci mister Inzaghi che mi ha voluto fortemente all’Inter e ritengo un grande ...

