Briatore sfida Napoli: “Aprirò una pizzeria nella città partenopea” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Non è vero che la pizza è napoletana, la si mangia in tutto il mondo. E anche se è stata inventata a Napoli, gli altri l’hanno migliorata con gusti diversi: uno può inventare una roba e gli altri la possono modificare e farla meglio”. Flavio Briatore, in un’intervista rilasciata ieri a La Zanzara su Radio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Non è vero che la pizza è napoletana, la si mangia in tutto il mondo. E anche se è stata inventata a, gli altri l’hanno migliorata con gusti diversi: uno può inventare una roba e gli altri la possono modificare e farla meglio”. Flavio, in un’intervista rilasciata ieri a La Zanzara su Radio L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

lacittanews : Momento caldissimo per il mondo della pizza. Mentre si avvicinano le attesissime Olimpiadi in programma a Napoli da… - infoitinterno : Sorbillo 'sfida' Briatore: 'Pronti per una serata a quattro mani' - ItaliaaTavola : L'Associazione verace pizza napoletana sfida Flavio Briatore a colpi di pizza #21giugno - albertolupini : L'Associazione verace pizza napoletana sfida Flavio Briatore a colpi di pizza - infoitinterno : Flavio Briatore, lo scontro con i pizzaioli continua: arriva «la sfida» della Avpn -