Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2022 ore 15 | 30

(Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 21 GIUGNOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE PER INCIDENTEALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE LATINA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE ANCHE QUI CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA APPIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA CONVENZIONALE FIRENZEAL MOMENTO E’ FORTEMENTE RALLRENTATO E SONO IN CORSO ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA TRA CHIUSI E FABRO FICULLE. GLI AGGIORNAMENTI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL INFINE TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ...