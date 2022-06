Tuttosport – il Gallo | in vacanza a Ibiza | aspetta una telefonata

(Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 18:07:07 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: TORINO – Andrea Belotti è ininsieme all’amico Luca Marrone, grande protagonista della promozione del Monza in Serie A, con le rispettive famiglie. L’attaccante destinato a lasciare il Torino in regime di svincolo – il suo contratto scadrà a fine mese – stando il treno buono, a bordo del quale salire per voltare pagina dopo sette anni intensi di vita granata. La tifoseria, grata alnon solo per i 113 gol segnati in 251 partite, guarda oltre, al Toro che faticosamente emergerà mentre Ivan Juric attende dieci acquisti e finora è arrivato il solo Gabriel a costo zero dal Lecce neopromosso,ndo l’ufficialità. A CHI PIACE – Il mercato attorno a ...

Commenta per primo Andrea Belotti non rimarrà al Torino . Come riporta, la Fiorentina è il club più accreditato per raggiungere un accordo con ilIlBelotti e il Torino sono ormai a un passo dalla separazione dopo sette anni di amore e gol a ...in edicola oggi parla della Fiorentina come della destinazione più probabile per ... Belotti, sole e mercato: il Gallo, in vacanza a Ibiza, aspetta una telefonata Estate in famiglia per il bomber in scadenza con il Toro. Il suo futuro è diviso tra l'ambizioso Monaco, la Fiorentina e una possibile sorpresa ...