Siccità nel ?Lazio, arriva l'emergenza idrica: la mappa dei comuni a rischio razionamento (Di martedì 21 giugno 2022) L'emergenza idrica è arrivata anche nel centro Italia e nella Regione Lazio. Ieri, 20 giugno, il Presidente della Regione Nicola Zingaretti ha dichiarato che annuncerà lo stato... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 giugno 2022) L'ta anche nel centro Italia e nella Regione. Ieri, 20 giugno, il Presidente della Regione Nicola Zingaretti ha dichiarato che annuncerà lo stato...

Pubblicità

petergomezblog : Siccità, il Brenta è a secco: in volo col drone sul fiume nel Vicentino – Video - Agenzia_Ansa : Siccità, Cirio: in 170 comuni acqua solo per uso alimentare. Il presidente della Regione Piemonte: interruzione not… - fattoquotidiano : Siccità, nel Varesotto è emergenza: “Distacchi notturni dell’acqua già in 22 paesi, a rischio altri 30. La metà del… - Profilo3Marco : RT @AleGrigo1992: Il tema della dispersione idrica - dovuto al pessimo stato di manutenzione degli acquedotti italiani - è noto da decenni.… - Fen_church : @MauS0303 @GuidoCrosetto Sono d'accordo. -