Serie A, De Siervo: «Perso un miliardo in quattro anni a causa della pirateria» (Di martedì 21 giugno 2022) Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ha fatto il punto sulla situazione economica all’interno del nostro calcio Intervenuto durante gli “Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza” ha parlato l’ad della Serie A Luigi De Siervo. Le dichiarazioni riprese dall’ANSA. LE PAROLE – «Dobbiamo parlare di un miliardo Perso in questi ultimi quattro anni per colpa della pirateria. Nell’anno del Covid poi abbiamo Perso un altro miliardo e mezzo di euro per la pandemia. Senza alcuno aiuto da parte del Governo il calcio si sta rialzando da solo. Il pubblico è faticosamente tornato negli stadi e noi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Luigi De, ADLegaA, ha fatto il punto sulla situazione economica all’interno del nostro calcio Intervenuto durante gli “Stati Generalilotta allatra legalità e sicurezza” ha parlato l’adA Luigi De. Le dichiarazioni riprese dall’ANSA. LE PAROLE – «Dobbiamo parlare di unin questi ultimiper colpa. Nell’anno del Covid poi abbiamoun altroe mezzo di euro per la pandemia. Senza alcuno aiuto da parte del Governo il calcio si sta rialzando da solo. Il pubblico è faticosamente tornato negli stadi e noi ...

