Sanremo 2023 | comunque vada | sarà un successo perché Ferragni è Ferragni

(Di martedì 21 giugno 2022) Dicono quelli che la sanno lunga che icon lo stesso conduttore funzionano solo se tutto il resto cambia (inserite qui la vostra citazione da quel romanzo di Tomasi di Lampedusa che non avete letto). Dicono quelli che la sanno lunghissima che il corteggiamento di Amadeus e di chi lavora con lui a Chiaraparta da lontano, e che lei abbia sempre cortesemente declinato spiegando che la tv non è il suo mezzo e non se la sente. Questa volta no. Èprima era una scusa? Una telecamera è una telecamera, stai in onda tutti i giorni e certo non può spaventarti una settimana di? Non mi convince, come spiegazione: di recente ho sentito Chiaradire che TikTok non è tanto il suo mezzo, e – se fa differenze tra piattaforme – figuriamoci tra ...