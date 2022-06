Nuoto | il palmares e tutte le medaglie vinte da Nicolò Martinenghi | secondo podio mondiale in vasca lunga | ma non solo

(Di martedì 21 giugno 2022) Un’altra medaglia perai Mondiali didi Budapest. Al ragazzo varesino, campione in carica dei 100 rana, non è riuscita la doppietta con i 50, venendo battuto per soli tre centesimi dallo statunitense Nic Fink, ma il suosi impreziosisce comunque di un bellissimo argento. Un alloro che lo incorona sempre di più come uno dei più forti della specialità, accrescendo la sua bacheca con la seconda medagliadella carriera. E ricordiamo che con lei c’è anche il bronzo nei 100 delle ultime Olimpiadi, al cospetto di un certo Adam Peaty. Intanto la sua sala dei trofei sta crescendo, comprendendo anche la medaglia di bronzo nei 50 rana agli Europei incorta a Budapest e l’argento nelle stesse specialità nei Mondiali di Abu Dhabi. Una bacheca che ...

Chi meglio di questo ragazzo guascone, che chiamano il ribelle del, per la sua acconciatura: quei capelli lunghi non vorrebbe mai tagliarli. Sarà che, come Sansone, la sua forza sta tutta lì ...È arrivata un'altra medaglia d'oro ai Mondiali diin quel di Budapest per la Nazionale italiana. A portarla a casa nell'artistico sono stati Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, eccezionali ad interpretare il duo misto tecnico, dove partivano ...Un'altra medaglia per Nicolò Martinenghi ai Mondiali di nuoto di Budapest. Al ragazzo varesino, campione in carica dei 100 rana, non è riuscita la doppietta con i 50, venendo battuto per soli tre cent ...Cinque anni dopo, ancora a Budapest, l'Italia del nuoto sincronizzato trionfa ai Mondiali ... e ormai anche il sincronetto non è più visto come un’anomalia (nel palmares ha una medaglia d'oro, tre ...