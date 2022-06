Napoli: accolto il ricorso, annullata la squalifica per la Curva A (Di martedì 21 giugno 2022) Arriva il verdetto della Corte sportiva d’appello dopo gli scontri di Spezia-Napoli La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Napoli sulla chiusura della Curva A per un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 giugno 2022) Arriva il verdetto della Corte sportiva d’appello dopo gli scontri di Spezia-La Corte Sportiva d’Appello Nazionale haildelsulla chiusura dellaA per un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

