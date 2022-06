Milan, accordo Maldini-Massara: fissata anche la cifra per il mercato (Di martedì 21 giugno 2022) Il Milan avrebbe trovato l’accordo per i rinnovi di Maldini e Massara e avrebbe anche fissato loro la cifra per il calciomercato Alla fine, come riportato da Tuttosport, sarà rinnovo tra la coppia Maldini-Massara e il Milan. Ieri nuovi passi avanti tra le parti. Il progetto è condiviso, le idee di fondo combaciano ed è stata fatta chiarezza sul ruolo dello stesso Maldini. Quest’ultimo dovrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno. Tuttavia il budget a disposizione non sarà quello sperato per accorciare immediatamente il gap con le big d’Europa. Parliamo di una cifra non superiore a quella della passata stagione: circa 60 milioni di euro. Una cifra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Ilavrebbe trovato l’per i rinnovi die avrebbefissato loro laper il calcioAlla fine, come riportato da Tuttosport, sarà rinnovo tra la coppiae il. Ieri nuovi passi avanti tra le parti. Il progetto è condiviso, le idee di fondo combaciano ed è stata fatta chiarezza sul ruolo dello stesso. Quest’ultimo dovrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno. Tuttavia il budget a disposizione non sarà quello sperato per accorciare immediatamente il gap con le big d’Europa. Parliamo di unanon superiore a quella della passata stagione: circa 60 milioni di euro. Una...

Pubblicità

sportface2016 : #Milan, #Scaroni: 'Contratto #Maldini-#Massara? Rapporti eccellenti, ci sarà un accordo' - SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: accordo raggiunto con il Crotone per l'acquisto di #Messias - bendiblasi : RT @ala_7: «Sympathy for the Devil»: che figata l’accordo con i Rolling Stones. Anche la «linguaccia» diventa rossonera ???? #beyondthebeaut… - _magnopaolo_ : @milan_corner @ScoutismoRN @GiovaB95 Quindi se la vostra teoria è corretta Maldini non rinnova. Perché ha detto lui… -