Malattie bollose | che cosa sono e come si affrontano

(Di martedì 21 giugno 2022) Quando si parla di, si fa riferimento a una serie di patologie a carattere autoimmune da cui derivano lesioni cutanee sotto forma di bolle o vescicole sulla pelle. Ma chevuol dire patologie autoimmuni? In sostanza, che le mucose e le cellule epiteliali vengono attaccate per errore dal sistema immunitario, causando delle L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

Osservatorio Malattie Rare

... le linee guida dell'INPS elencano le, la psoriasi e le dermatiti da contatto. Ai fini della valutazione dei deficit provocati dalle stesse si prendono in considerazione i quadri ...Infatti molte, come quelle(pemfigo, pemfigoide, tossidermie) hanno ancora oggi una prognosi quod vitam e necessitano indifferibilmente di competenza dermatologica'. Per dare gambe ... Empowerment, informazione, accesso alle cure: le 'armi' dell'ANPPI contro le malattie bollose autoimmuni Numerose le iniziative organizzate da AISLA in occasione dell’edizione 2022 della Giornata Mondiale dedicata alla lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica ...Un'infiammazione che arriva da sola, senza causa apparente: è questa la caratteristica principale di un gruppo di malattie che sono definite autoinfiammatorie ...