M5S: Di Maio, 'quando si riceve endorsement aggressori Ucraina non si risponde col silenzio' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "quando si ricevono gli endorsement dagli aggressori dell'Ucraina non si risponde con il silenzio e l'indifferenza ma con l'indignazione, perché non possiamo stare dalla parte sbagliata della Storia. Dobbiamo stare con il mondo libero". Così Luigi Di Maio in conferenza stampa. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "si ricevono glidaglidell'non sicon ile l'indifferenza ma con l'indignazione, perché non possiamo stare dalla parte sbagliata della Storia. Dobbiamo stare con il mondo libero". Così Luigi Diin conferenza stampa.

Pubblicità

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Perché Di Maio si ostina a stare in un M5s che non gli assomiglia più? Ha preso un’altra strada c… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - fattoquotidiano : Fico: “Arrabbiati e delusi dagli attacchi di Di Maio. Le tensioni non sono tra lui e Conte ma con il M5s” - virtusi : RT @IppolitoMimi: Dopo il lungo discorso stucchevole di Di Maio, il M5s con Conte si rafforzerà!! @ippolito_italia #Conte #M5S #DiMaio - Anwar_Safi : RT @jacopo_iacoboni: Non ho mai avuto un rapporto molto buono con Di Maio e con Conte Casalino. Credo che questo mi autorizzi a dire che D… -