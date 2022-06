M5S: Di Maio, 'mettiamoci in cammino, insieme per il futuro' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "mettiamoci in cammino, insieme per il futuro". Così Luigi Di Maio, in conferenza stampa. "Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale - ha messo in chiaro - ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori locali. Dovrà essere un'onda con al centro le esigenze territoriali. Non ci sarà spazio per l'odio, il populismo, sovranisti ed estremismi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "inper il". Così Luigi Di, in conferenza stampa. "Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale - ha messo in chiaro - ci mettiamo in, partendo dagli amministratori locali. Dovrà essere un'onda con al centro le esigenze territoriali. Non ci sarà spazio per l'odio, il populismo, sovranisti ed estremismi".

