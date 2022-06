Lory Del Santo, l’annuncio a Mattino Cinque che spiazza i fan (Video) (Di martedì 21 giugno 2022) Lory Del Santo e Marco Cucolo ieri sera in diretta durante L’Isola dei Famosi hanno chiarito: pace fatta ma… Lory Del Santo questa mattina è stata ospite a Mattino Cinque e lì ha sorpreso tutti con un annuncio, affermando che passeranno l’estate lontani per poi decidere a settembre sulla loro vita di coppia. Le sue parole a Mattino Cinque: “Lui deve operarsi…Io devo partire perché voglio vedere mio figlio…Non posso rinunciare…Non ci vedremo per un po’ e a settembre faremo i conti…” Proprio ieri sera Marco si è presentato in studio al reality show di Canale 5 con un mazzo di rose rosse in mano e ha chiesto scusa alla compagna: “Mi sento cambiato, credo di avere una testa più funzionante. L’Isola è un’esperienza che mi ha cambiato la vita. A ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 giugno 2022)Dele Marco Cucolo ieri sera in diretta durante L’Isola dei Famosi hanno chiarito: pace fatta ma…Delquesta mattina è stata ospite ae lì ha sorpreso tutti con un annuncio, affermando che passeranno l’estate lontani per poi decidere a settembre sulla loro vita di coppia. Le sue parole a: “Lui deve operarsi…Io devo partire perché voglio vedere mio figlio…Non posso rinunciare…Non ci vedremo per un po’ e a settembre faremo i conti…” Proprio ieri sera Marco si è presentato in studio al reality show di Canale 5 con un mazzo di rose rosse in mano e ha chiesto scusa alla compagna: “Mi sento cambiato, credo di avere una testa più funzionante. L’Isola è un’esperienza che mi ha cambiato la vita. A ...

