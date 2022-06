Lobby nera | indagati anche i leghisti Ciocca e Bastoni e Valcepina di FdI

(Di martedì 21 giugno 2022) Si allunga la lista deglinell’inchiesta, relativa alla presunta rete di estrema destra emersa dall’inchiesta di Fanpage su Fratelli d’Italia e sulla campagna elettorale del partito per le elezioni comunali a Milano. Tra i nuovi nomi che si aggiungono ci sonoAngelo, eurodeputato della Lega, Massimiliano, consigliere lombardo del Carroccio e Chiara, consigliera comunale di Fratelli d’Italia a Milano. Tra glinell’indagine condotta del pm Giovanni Polizzi e della Guardia di Finanza di Milano, aperta lo scorso ottobre per finanziamento illecito e riciclaggio, erano già presenti Roberto Jonghi Lavarini, il capodelegazione di FdI in Ue Carlo Fidanza, Mauro Rotunno, il commercialista vicino al ...

C'è anche l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca tra i nuovi indagati nell'inchiesta sulla "", la presunta rete di estrema destra emersa in un'inchiesta di Fanpage che aveva documentato come esponenti di Fratelli d'Italia e della galassia estremista parlassero di fondi neri per le ...... "Lagay non va bene, perché non vanno bene le. Circa i gay, io non giudico, se è una ... Crescerà sempre più, sulla stampa nazionale e internazionale, il bau bau contro "la donna" a ...Gli effetti dell'inchiesta di Fanpage.it ‘Lobby nera', che ha investito il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, durante le passate elezioni comunali, continuano a farsi sentire. L'indagine si ...su una presunta 'lobby nera' e scaturita dall'indagine giornalistica di Fanpage anche su presunti fondi neri per la campagna elettorale di Fdi per le amministrative milanesi dello scorso ottobre.