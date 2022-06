“L’Isola dei Famosi”, Edoardo Tavassi costretto al ritiro in lacrime: “Sognavo la finale” (Di martedì 21 giugno 2022) A un passo dalla finalissima, “L’Isola dei Famosi” perde uno dei suoi più grandi protagonisti, Edoardo Tavassi, costretto al ritiro a causa di un grave infortunio al ginocchio. “Stavo tornando a riva quando ho sbattuto su un ramo e appena sono uscito dall’acqua ho sentito qualcosa al ginocchio che non mi permetteva più di piegarlo, è stato il dolore più grande della mia vita – commenta il naufrago, piuttosto amareggiato per quanto accaduto e per non poter completare l’esperienza in Honduras a pochi giorni dalla puntata conclusiva. “Mi hanno comunicato l’esito della risonanza solo pochi minuti fa e mi sono messo a piangere, perché Sognavo la finale e sarei andato fino in fondo anche su una gamba sola, ma purtroppo non si può”. “Quello che avete visto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 21 giugno 2022) A un passo dalla finalissima, “dei” perde uno dei suoi più grandi protagonisti,ala causa di un grave infortunio al ginocchio. “Stavo tornando a riva quando ho sbattuto su un ramo e appena sono uscito dall’acqua ho sentito qualcosa al ginocchio che non mi permetteva più di piegarlo, è stato il dolore più grande della mia vita – commenta il naufrago, piuttosto amareggiato per quanto accaduto e per non poter completare l’esperienza in Honduras a pochi giorni dalla puntata conclusiva. “Mi hanno comunicato l’esito della risonanza solo pochi minuti fa e mi sono messo a piangere, perchélae sarei andato fino in fondo anche su una gamba sola, ma purtroppo non si può”. “Quello che avete visto ...

