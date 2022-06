LCR, De Santis: ancora dubbi su riaperture nidi e scuola infanzia (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “L’amministrazione capitolina ha il dovere di dare risposte per tempo e, soprattutto, certezze alle famiglie, alle insegnanti e alle educatrici che, a partire da settembre, saranno alle prese con la ripartenza dei nidi e delle scuole dell’infanzia capitoline.” “A tal proposito restano ancora molti dubbi e interrogativi che dovranno essere chiariti, soprattutto per quel che concerne la prolungata fase di stallo sul fronte assunzioni e quindi l’assenza di un cronoprogramma certo e puntuale riguardo alle attività che dovranno essere svolte.” “Preoccupa, inoltre, l’assenza di linee guida da parte della Regione Lazio che tarda a dare nuove indicazioni rispetto agli organici e alla loro relativa distribuzione nella fase post-pandemica. Bisognerà, dunque, chiarire al piú presto se e quale forma di ‘organico potenziato’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “L’amministrazione capitolina ha il dovere di dare risposte per tempo e, soprattutto, certezze alle famiglie, alle insegnanti e alle educatrici che, a partire da settembre, saranno alle prese con la ripartenza deie delle scuole dell’capitoline.” “A tal proposito restanomoltie interrogativi che dovranno essere chiariti, soprattutto per quel che concerne la prolungata fase di stallo sul fronte assunzioni e quindi l’assenza di un cronoprogramma certo e puntuale riguardo alle attività che dovranno essere svolte.” “Preoccupa, inoltre, l’assenza di linee guida da parte della Regione Lazio che tarda a dare nuove indicazioni rispetto agli organici e alla loro relativa distribuzione nella fase post-pandemica. Bisognerà, dunque, chiarire al piú presto se e quale forma di ‘organico potenziato’ ...

